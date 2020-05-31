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Erdoğan'dan Prof. Dr. paylaşımı:

Türkiye Cumhurbaşkanı , Yeşilköy Prof. Dr. 'nin teknik detaylarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 31.5.2020 21:41 Son Güncelleme: 31.5.2020 21:54 ABONE OL
Erdoğan'dan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı:

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, "Pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık. Ülkemizin yüz akı hastanelerimiz ve güçlü altyapımızla sağlıkta çok daha ciddi bir sıçrama gerçekleştireceğiz." ifadelerini paylaştı.

Paylaşımda yer alan grafikte, 45 günde tamamlanan 1.008 yatak kapasiteli hastanede, 432 yoğun bakım ünitesi ve 16 ameliyathane bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, 125 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hastanede 50 bin metrekare peyzaj ve otopark (500 araç kapasiteli) alanı da bulunuyor.

Tabloda, hastanenin Kovid-19 ile mücadeleye önemli katkılar sunacağı, pandemi sonrası dönemde de olası salgın ve afetlerle sağlık turizmi alanında aktif rol alacağı vurgulandı.

Erdoğan'ın bugün yapılan açılışta yaptığı konuşmanın satır başlarının yer aldığı grafikte merhum Prof. Dr. Murat Dilmener'in fotoğrafı ve hastane görselleri de yer aldı.

HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ PAYLAŞIMI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin teknik detaylarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

18 yılda restorasyonunu tamamladığımız 5 bin 60 eserden biri olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak inşallah asırlar boyunca hayatta kalmayı sürdürecektir.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini açtı ve ekledi: Yeni atılım dönemi başlıyor

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Erdoğan'dan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı:
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