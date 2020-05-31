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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! O terörist etkisiz hale getirildi

, 'un şehit edildiği olayın faillerinden 'Gri' listede aranan terörist 'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan duyururken: "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera" ifedelerine yer verdi

Giriş Tarihi: 31.5.2020 12:22 Son Güncelleme: 31.5.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! O terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi; Temmuz 2019'da Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu.

O saldırının faili olan ve 'Gri' listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.

BAKAN SOYLU: KANIN YERDE KALMADI

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kanın yerde kalmadı...

Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ
Bu gece Bitlis'te arkadaşların
Kendal kod Veysel Altun'u… ila cehenneme zümera


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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! O terörist etkisiz hale getirildi
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