Tekzip 'Cumhuriyet'i! Bir günde manşetten 3 tekzip yayınlamak zorunda kaldılar

Cumhuriyet Gazetesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili yalan haberleri yüzünden bugün 1. sayfadan 3 yalan haberini düzeltmek zorunda kaldı

Yalan haberleri ile ünlü Cumhuriyet gazetesi bugünki nüshasında 3 ayrı haberi için tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yayınladığı üç yalan haberi birinci sayfasından tekzip etmek zorunda kalan Cumhuriyet tarihi geçti.

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