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'Cumhuriyet'i! Bir günde manşetten 3 tekzip yayınlamak zorunda kaldılar

Cumhuriyet Gazetesi yaptığı yalan haberler nedeniyle bugün okurları karşısına adeta bir utanç tablosu ile çıkmak zorunda kaldı. 3 farklı haberde yer 3 farklı gerçek dışı iddia ve ithamlar nedeniyle bugünkü Cumhuriyet Gazetesi adeta CUMHURİYET'İ olarak okurlarıyla buluştu! Gazetenin birinci sayfasında manşet dahil tam 3 farklı tekzip metni yer aldı. İşte ayrıntılar

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 31.5.2020 12:52 Son Güncelleme: 31.5.2020 12:53 ABONE OL
Tekzip 'Cumhuriyet'i! Bir günde manşetten 3 tekzip yayınlamak zorunda kaldılar

Cumhuriyet Gazetesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili yalan haberleri yüzünden bugün 1. sayfadan 3 yalan haberini düzeltmek zorunda kaldı

Yalan haberleri ile ünlü Cumhuriyet gazetesi bugünki nüshasında 3 ayrı haberi için tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yayınladığı üç yalan haberi birinci sayfasından tekzip etmek zorunda kalan Cumhuriyet tarihi geçti.

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