'İsimsizler Hareketi'nden alçak provokasyon! Barış Çakan hakkında iftira paylaşımı ile yeni kaos peşine düştüler...

Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesap açmıştı. Ankara'da Etimesgut İlçesi'nde kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü söylenen Ağrılı Barış Çakan (20) olayı hakkında İsimsizler Hareketi, provokasyon içerikli paylaşımlar yapmaya devam etti.

ABD'DEKİ OLAYLARLA BAĞKURMAYA ÇALIŞTI

Türkiye'yi karıştırmaya yönelik paylaşımlarıyla bilinen İsimsizler Hareketi'nin paylaşımlarına bakıldığında, ABD'deki polisin siyasi George Floyd'u öldürmesi ardından başlayan olaylarla Türkiye'deki bu olay arasında bağ kurulmaya çalışıldığı görüldü. Tıpkı Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan bir kitle oluşturup sokak hareketlerini organize etmenin ve kargaşa çıkarmanın amaçlandığı paylaşımlarından anlaşılıyor. Sosyal medyayı manipüle eden bu hesap Ankara'daki suç olayıyla ilgili yalan içerik üretiyor.

İSİMSİZLER HAREKETİ "KATİL AKP" DEDİ

İşte terör örgütlerini destekleyen, farklı ideolojileri manipüle eden ve sokak hareketleri var etme özlemi duyan sosyal medya hesabı İsimsizler Hareketi'nin o yalan tweeti: "Bu gece Ankara'da 20 yaşındaki Barış Çakan isimli genç Kürtçe müzik dinlerken halk düşmanı ırkçı IŞİD zihniyeti tarafından katledildi. Herkesi #KatilAKP tagına katılarak ırkçılığa karşı ses vermeye çağırıyoruz!"

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Valiliği Barış Çakan'ın ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "31 Mayıs 2020 Pazar günü (dün) akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

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Ankara Valiliği, açıklamasına, "İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca "Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikârdır" denildi.