Liyakat söylemi tamamen duygusal

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yandan İBB'de işçi kıyımı yaparken diğer taraftan CHP İstanbul İl Başkanlığı, Büyükşehir'e partilileri doldurmak için düğmeye bastı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 39 İlçe Başkanlığı'na gönderilen yazıda, partiye ulaşan CV'lerle ilgili talimat verildi.

İl Genel Sekreter Vekili Hale Özcömert Coşkun imzalı belgede, "İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı daha önceden de ifade edildiği gibi İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV'lerin dosyalarını 17 Eylül 2019 Salı günü saat: 19:00'a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim" denildi. Yazıda, partiden referansı olanların İl Sekreterliği'ne, referansı olmayanların ise İBB'ye başvurmalarının talep edilmesi dikkat çekti.

Skandal belge Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmasıyla ortaya çıkmıştı. Karaca o dönem yaptığı paylaşımla, "İşe alımlarda, partizanlık yapmayacağını taahhüt eden Ekrem Bey. Bu yayınladığım belgeye verecek bir cevabınız var mı? CHP İL Örgütüne neden başvuru yapılıyor ve partiden referans isteniyor? Referans CV'ler neden İL Örgütünde toplanıyor? Bir cevabınız var mı?" diye sormuştu.

YÖNTEM DEĞİŞMEMİŞ

Bu durum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehirde kadro şişkinliği olduğu yönündeki açıklamasını boşa çıkartmış, belediyeden mesaj yoluyla atılan binlerce kişinin yerine CHP İl ve İlçe teşkilatlarının referansıyla adam doldurulacağını kanıtlamıştı. Ancak o dönem İBB Başkanı çıkan belgeye rağmen iş alımlarının şeffaf olacağının garantisini vermişti. Bu belgenin ortaya çıkmasının üzerinden 7 ay geçerken İBB'de liyakatin en az 2 bin TL'ye bağlı olduğu ortaya çıktı.

'KONTENJANIM VAR'

İddiaya göre; Esenyurt Belediyesi'nde Park ve Bahçeler'de görevli olan Yusuf Suna adında bir çalışan kendisine referans olmasını isteyen bir vatandaşa, hesaba 2 bin TL yatırılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak işe başlatabileceğini istedi. Her ay İBB'de düzenli olarak 3-4 kişilk kontenjanı olduğunu, vatandaşa söyleyen Suna, kontenjan sınırının farklı kişilerde daha fazla olduğunu, işten çıkan ya da istifa ettirilen olduğu zaman kendisinin de kontenjanın arttığını belirtti. Mülakatlarda elenme ihtimalini soran şahsa ise 'şoför ve temizlikçilerde elenme yok, yeter ki güvenlik soruşturman sağlam çıksın' yanıtı verdi.

'PARAYI YATIR İŞ TAMAM'

Karşısındaki kişiye güvence vererek 'Ben yapamayacağım işi söylemem' diyen Suna paranın hesabına yatırılması noktasında da ısrarcı olarak en geç öğlen 14.00'a kadar saat verdi. Bununla birlikte Türkiye genelinde CHP'li gençlik kolları ve ilçe başkanları, özellikle işsiz gençleri CHP'nin kazandığı büyükşehir ve ilçe belediyelerinde iş vaadinde bulunarak aynı yolla para karşılığı işe yerleştiren CHP örgüt üyelerine yönlendirdiği öne sürüldü. Öte yandan vatandaşa İBB'de para karşılığı iş vaadinde bulunan Yusuf Suna'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP milletvekili Eren Erdem'le de fotoğraflarının olduğu görüldü. Suna'nın ayrıca Halkevleri ve DİSK 2'nolu şubeye üye olduğu belirtildi.