65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, genelge yayımlandı mı? 65 yaş üzeri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Bu soruların yanıtları, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan karar gereğince de yaşlıların belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmasına izin verilmişti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma yasağı hakkında önemli kararlar alındı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek."

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Normalleşme adımlarının kademeli olarak başlaması ile beraber, '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Gelen son dakika bilgilerine göre, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği konusunda çeşitli tarihler öne çıkıyor.

İşte, son gelişmeler;