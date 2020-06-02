Dev FETÖ operasyonu! 118 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı ile birlikte, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün TSK içerisine sıvan mensuplarının tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle bufüne kadar haklarında işlem yapılan toplam 1639 şüpheli hakkında yapılan incelemede, bu aşamaya kadar tespit edilen haliyle 1131'inin sivil yöneticileriyle iletişim için kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu telefon hatlarını kullandıkları anlaşıldı.

İRTİBATLARI TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamında, darbe giriminin İstanbul ayağına yönelik soruşturmalarda haklarında adli işlem uygulanan 68 albaydan 49'unun, 35 yarbaydan 29'unun, 70 binbaşıdan 57'sinin, 222 Yüzbaşı'dan 198'inin, 160 üsteğmenden 132'sinin, 67 teğmenden 65'inin, 20 asteğmeden 6'sının, 260 astsubaydan 168'inin, 378 uzman çavuş/uzman erbaştan 155'inin ve 369 asker öğrenciden 272'sinin örgüt mensuplarından sorumlu sivil yöneticileriyle sabit telefon hatları üzerinden irtibat kurduğu tespit edildi.

98'İ MUVAZZAF 118 KİŞİ

Bugün itibariyle FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyelerinin beyanları ve ankesör/sabit hat analizleri sonucunda mahrem yapı içerisinde bulundukları tespit edilen 24'ü muvazzaf olmak üzere toplam 42 şüpheli (15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 23'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca görevli 3 subay, 23 Astsubay, 4 Uzman Çavuş, 12 Askeri öğrenci) hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Ayrıca FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisindeki sivil yöneticileriyle büfe/asnkesörlü hatlar üzerineden iletişim sağlandığı tespit edile 74'ü muvazzaf (20'si Jandarma Genel Komutanlığı, 14'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca görevli 1 albay, 3 Yüzbaşı, 5 Üsteğmen, 3 Teğmen, 27 Astsubay, 31 Uzman Çavuş, 2'si sivil şahıs –Jandarma Genel Komutanlığı'nca Asteğmen olarak görev yapıp ayrılan) olmak üzere toplam 76 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildiği kaydedildi.

Toplam 118 şüphelinin yakalanmasına ve gözaltına alınması işlemlerine İstanbul Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi. Operasyon bütün hızıyla sürüyor.

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