18 yaş altı çocuklara ve gençlere sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, aile ile seyahat edebilir mi?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. İlk etapta 20 yaş altı gençleri ilgilendiren kısıtlamada değişikliğe gidilerek uygulamanın artık 18 yaş ve altı gençler ile çocukları kapsam altına aldığı belirtildi. Bununla beraber, geçtiğimiz günlerde de 18 yaş altı çocukların ve gençlerin sokağa çıkma izni günleri, saatleri de duyuruldu. Buna göre, çocuklar ve gençler bugün 5 saat dışarı çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ, TATİL YAPABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile '18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu da yanıt buldu. Bakanlık, uygulamanın bir süre daha devam edeceğini bildirdi. Böylelikle, sosyal medyada dolaşıma sokulan '18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor' iddialarının asılsızlığı ispat edildi. Bakanlık ayrıca, seyahat ve tatil durumuna ilişkin de bilgi verdi. Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

18 yaş altı çocukların ve gençlerin, kendilerine tanınan sokağa çıkma izni günleri ve saatleri arasında haklarından faydalanmaları gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, bu hafta 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

İşte, bilgiler;