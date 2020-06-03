“Riva Projesi bitince burası muhteşem bir yer olacak"

Murat Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Aydın, 2 Haziran tarihinde detayını çalıştıkları Riva Projesi'nin doğaya sahip çıkan örnek bir taşkın projesi olduğunu belirterek, "Riva Projesi bitince burası canlılığın daha da yeşerdiği muhteşem bir yer olacak. Deremizi kirleten unsurlar İSKİ tarafından çözüldükten sonra, inşallah projemize hızla başlayacağız. Beykoz çok güzel" ifadelerini kullandı.

Murat Aydın, Riva Projesi'ne ilişkin 3 fotoğraf da paylaştı.





ATIK SULAR ARITILMADAN RİVA DERESİ'NE AKITILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ'nin maliyetten kaçarak kanalizasyon sularını (atık suları) arıtmadan Riva Deresi'ne akıttığı tespit edilmişti.

İBB; RİVA DERESİ KONUSUNDAN SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 28 Mayıs 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulunmuş ve Riva Deresi'nin kirlenmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğunun olmadığını iddia etmişti.

Ongun; "Riva Deresi dahil Karadeniz'e dökülen tüm derelerin ıslahı ve bakımı DSİ sorumluluğundadır. Riva Deresi boyunca yer alan sanayi tesisi, ticari işletme ve maden ocaklarının denetimi ve çevre izinleri de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkisindedir" iddiasında bulundu.





Murat Ongun'un söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nden kanalizasyon sularının (atık suları) arıtılmadan Riva Deresi'ne akıttığı tespit edilmişti.





İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; atık suları arıtmadan Riva Deresi'ne akıtan İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne idari yaptırım kararı aldı ve 72 bin 197 TL para cezası uyguladı. İSKİ'den müdürlüğe gönderilen yazıda ise tesis kapasitesinin atıksu debisini özellikle yağışlı havalarda karşılayamadığı bildirildi.





İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nden de atık su arıtması yapılmadığı belirlendi.





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