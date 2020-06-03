Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca açıklama yapıyor...

Son Dakika Haberi: Türkiye'nin Coronavirüs ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün Bilim Kurulu toplandı. Kurul bugün saat 17:00'da toplandı ve toplantının sona ermesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Günlük vaka sayılarımızda istikrarlı bir azalma söz konusu. 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Ülkece nihai sonucu ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci geniş bir alanı kapsayan önemli bir süreçtir. Dünya çapındaki bu salgın ölüm kalım korkusu ile insanları eve kapatmakla kalmadı, her ticari alanı etkiledi. Dünyadaki refah seviyesi 6 ayın öncesine göre çok geriye düşmüştür. Tedbirlere uymak aynı zamanda ülkemizin refahını da güvence altına almak demektir. Yeni takvim başladığında öğrencilerimiz için güvenli ortamı hazırlamalıyız. Herkese karşı sorumluluğumuz var.

DEVLETİMİZ SALGINLA MÜCADELEDE TÜM ALT YAPISINI SEFERBER ETTİ

Devletimiz salgınla mücadelede tüm alt yapısını seferber etti. Yönetim dirayetiyle dünyada görülmemiş bir başarı elde ettik. Bugünlerin de kendine özgü zorlukları vardır. 1.zorluk salgının sona erdiği inancıdır. Tedavide elde ettiğimiz başarıya güvenerek rehavete kapılmamamız gerekiyor. Planlı bir şekilde normal şartlara döndük. Tedbirlere eğer uyulmazsa salgın devam eder, salgına karşı tedbirimiz bellidir. Evden çıkınca maskemizi takmamız gerekiyor ve 1,5 metre mesafeyi korumamız gerekiyor. Maske yüzde 100 olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir.

TÜRKİYE'DE 2.DALGA BEKLEMİYORUZ

Maske ve 1,5 metre mesafe uyulması gereken tedbirlerdir. Maske ve sosyal mesafeyi ihlal edenlere mesafeli yaklaşın. Biz Türkiye'de 2.dalga beklemiyoruz, tedbirlere uymaya devam edelim. Belirti göstermeyen birinden başkasına geçen hastalık bulaştığı kişide ciddi hastalıklar yaratabilir. Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor. Ertelenmiş tedavilere randevu verilecek. Hastaneler için gerekli rehberimizi hazırladık.