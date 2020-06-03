Soner Yalçın ‘Kale’yi böyle inşa etmiş

Görsellere göre villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirilmiş. Öyle ki, villaya bodrum kat ilavesi bile yapılmış. Bir fotoğrafta odanın tabanına komple kalıp demir döşendiği görülüyor. Ortaya çıkan fotoğraflar, SİT alanında 'basit tadilat' yalanıyla kaçak inşaat yapıldığının kanıtı niteliğinde.

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