Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 18’e yükseldi

3'Ü ŞOFÖR, 1'İ SEKRETER 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında bugün de 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Armağan Işıktutan, Ferhat Var, Örsan Geçkin ve Sabire Karsan'ın, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ünün şoför, birinin sekreter olduğu ifade edildi.

Şüphelilerin, "Resmi Belgede Sahtecilik", "Zimmet" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarını işlediği ifade ediliyor.







28 MAYIS'TA 3; BUGÜN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü; 28 Mayıs 2020 tarihinde 3 kişi, bugün ise 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 28 Mayıs 2020 günü gözaltına alınan Yalova Belediyesi çalışanları E.D ve C.H. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, kendisine usulsüz ödeme yapılan C. Ö. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

Yalova Belediyesi çalışanlarının Eda Dumantepe ve Cüneyt Hocaoğlu olduğu öğrenildi.



SORUŞTURMA KAPSAMINDA 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında; "Aynı soruşturma kapsamında 3 Haziran 2020 günü yapılan eş zamanlı operasyon sonucu A. Ş. I., F. V., Ö. G. ve S. K. isimli 4 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alınmışlar soruşturmaları devam etmektedir" denildi.

Söz konusu kişilerden Armağan Işıktutan, Ferhat Var ve Örsan Geçkin'in şoför olduğu, Sabire Karsan'ın ise sekreter olarak çalıştığı ifade edildi.



VEFA SALMAN'IN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.



MÜFETTİŞLERİN RAPORU YALOVA BELEDİYESİ'NDE USULSÜZLÜĞÜ BELGELEDİ

İçişleri Bakanlığı'nın üç müfettişinin hazırladığı raporda; Yalova Belediyesi'nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığına dikkat çekildi. Raporda; 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11 milyon 428 bin 433 TL aktarım yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın sorumluluğunun olduğu bildirildi.



BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 18 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi, ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik; Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök; Yalova Belediyesi'den 4 milyon 375 bin 753 lira usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu, Cem Dindar, Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklanmıştı.



Son dakika: Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı

Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi