Başkan Erdoğan'dan 2020 küresel aşı zirvesi açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Londra'da düzenlenen 2020 Küresel Aşı Zirvesi için bir video açıklama yayınladı. Erdoğan açıklamalarında uluslararası yardım ve aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Aşı insanlığın ortak malı olmalıdır. Aşının üretilmesi kadar herkes için yeterli miktarda üretilmesi de önemlidir. Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bütün dünyaya bir kez adha hatırlattı. Türkiye olarak salgının başından bu yana çağrı yapan ihtiyaç sahibi ülkelerin yardımına koştuk ve bu dönemde dayanışmanın altını çizdik.

Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.

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