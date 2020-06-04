MHP'li Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'e zor soru: İYİ Parti'de kasayı bilecek başka adam yok muydu?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber'de yayınlanan 'Satırarası' programının konuğu oldu. Burada çarpıcı açıklamalar yapan Enginyurt'un gündeminde ekonomi vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı iftiralar ve asılsız ithamlarla hedef alan İYİ Parti, CHP ve HDP'ye sert ifadelerle yüklenen Enginyurt, "HDP, İYİ Parti ve HDP bu ülkenin kalkınmasını istemedikleri için alay ile ciddiye almayarak ekonomik batağa götürmek istediler." dedi. Enginyurt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Neymiş efendim, başka adam mı bulamadın Maliye Bakanlığı'nın başına damadını getirmişsin? Şimdi ben Sayın Akşener'e bu soruyu soruyorum. İYİ Parti'nin genel muhasebecisinin adı Ümit Dikbayır. Bu Ümit Dikbayır, Akşener benim halam oluyor diyor. Dolayısıyla Dikbayır da yeğen oluyor. Niye getirdin yeğenini muhasebenin başına? İYİ Parti'de kasayı bilecek başka adam yok muydu?" dedi.

MHP Milletvekili Enginyurt'dan Meral Akşener'e tepki "İyi Parti'de kasayı bilecek adam yok muydu?" | Video

MHP'Lİ ENGİNYURT: BİN ALİ BABACAN BİN MEHMET ŞİMŞEK EDER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik çirkin saldırılar olduğunu söyleyen Enginyurt, Albayrak'ın çok başarılı olduğunu ifade etti. Enginyurt, "O damat mefhumu olmasa bin Ali Babacan eder, bin Mehmet Şimşek eder. Ali Babacan bu ülkenin bu günlerinin sorumlusudur. 7 yıl boyunca, doları 1.40 Lira'da tutarak ithalata mahkum ederek, üretimi bitirendir. Yüreği yetiyorsa benimle televizyona çıksın. Kendine ekonomist diyor ya. Berat Albayrak Türkiye için büyük bir şanstır." dedi.

ENGİNYURT: SAYIN ALBAYRAK TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÖRÜLECEK ÇORAPLARIN ÖNÜNE GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk ekonomisini hedef aldığı karanlık geceleri hatırlatan Enginyurt, "Tarih 11 Ağustos 2018 Deli Trump bir Tweet attı dolar 7.25'e çıktı. Tarih 9 Eylül 2019 Deli Trump 10 Tweet attı dolar 6 TL'yi geçmedi. Sayın Albayrak aldığı tedbirler ile, ekonomiyi iyi okumasıyla Türkiye'nin başına örülecek tüm çorapların önüne geçmişti." diye konuştu.

"İYİ PARTİ, CHP, HDP EKONOMİK BATAKLIĞA GÖTÜRMEK İSTEDİ"

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Türk ekonomisine zarar veren bir siyaset yürüttüğünü vurguladı. Enginyurt, "İşte CHP, İYİ Parti ve HDP bu ülkenin kalkınmasını istemedikleri için alay ile ciddiye almayarak ekonomik batağa götürmek istediler." dedi.

Enginyurt sözlerini şöyle sürdürdü:

Meral Akşener diye 'kötülüklerin annesi' bir hanımefendi var. Komik damat dolar 7.25 ne yapıyorsun dedi. Dolar bugün 6.70 komik anne, ne yapıyorsun, ne söylüyorsun demek lazım şimdi.

"İYİ PARTİ'DE KASAYI BİLECEK BAŞKA ADAM YOK MUYDU?"

Akşener'in Bakan Albayrak'ı hedef almasına tepki gösteren MHP'li Enginyurt, "Neymiş efendim, başka adam mı bulamadın Maliye Bakanlığı'nın başına damadını getirmişsin? Şimdi ben Sayın Akşener'e bu soruyu soruyorum. İYİ Parti'nin genel muhasebecisinin adı Ümit Dikbayır. Bu Ümit Dikbayır, Akşener benim halam oluyor diyor. Dolayısıyla Dikbayır da yeğen oluyor. Niye getirdin yeğenini muhasebenin başına? İYİ Parti'de kasayı bilecek başka adam yok muydu?" ifadelerini kullandı.

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