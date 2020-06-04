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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma izni günleri ne zaman ve saat kaçta?

AÇIKLAMASI! ne zaman bitiyor? günleri ne zaman ve saat kaçta?

haberleri... ne zaman kaldırılacak? Bu sorunun yanıtı, dün gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı sonrası yapılan açıklamalar ile netlik kazandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendisine yöneltilen '0-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi ve flaş açıklamalarda bulundu! Çelik, hassassiyetlerinin vatandaşlarının sağlıklarını korumak olduğunu belirtirken çok önemli sözler kullandı. Bilindiği gibi, koronavirüsü salgını nedeni ile 20 yaş altı olan sokağa çıkma kısıtlamasının yaş sınırı da değiştirilmiş ve uygulamanın 0-18 yaş arası çocukları ve gençleri kapsadığı bildirilmişti. Bununla beraber, 65 yaş üstü yaşlılara da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. 18 yaş altı çocuklara ve gençlere sokağa çıkma izni günleri, saatleri de duyuruldu. Peki, 0- günleri ne zaman, saat kaçta? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak ve çocuklar ile gençler seyahat edebilir mi? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 4.6.2020 10:46 Son Güncelleme: 4.6.2020 10:47 ABONE OL
SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma izni günleri ne zaman ve saat kaçta?

Yeni tip corona virüsü ile mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İlk etapta 20 yaş altı gençleri ilgilendiren kısıtlamada değişikliğe gidilmiş ve uygulamanın 18 yaş ve altı gençler ile çocukları kapsam altına aldığı belirtilmişti. Bununla beraber, geçtiğimiz günlerde de 18 yaş altı çocukların ve gençlerin sokağa çıkma izni günleri, saatleri de duyuruldu. Çocuklar ve gençler, kendilerine tanınan zaman dilimlerinde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabiliyor. Öte yandan, bu kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağına yönelik de açıklamaları yapıldı. Önce Bilim Kurulu Toplantısı, daha sonra AK Parti MYK sonrasında ' ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verildi!

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

3 Haziran tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, "Sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üzeri, gençler ve çocuklar için kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden daha büyüktür." sözlerini kullandı. AK Parti MYK sonrasında da kameralar karşısında geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, düzenleme ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı!

0-18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ GÜNLERİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

18 yaş altı çocukların ve gençlerin, kendilerine tanınan sokağa çıkma izni günleri ve saatleri arasında haklarından faydalanmaları gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, bu hafta hangi gün ve saat kaçta? Haberimizin devamından, son dakika açıklamalarını bulabilir; konuya yönelik güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma izni günleri ne zaman ve saat kaçta?
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