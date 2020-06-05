Bakkallar ve marketler 5 Haziran bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman ve saat kaç arası açık?

Geçtiğimiz haftalarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, bu hafta sonu da 15 ilimizde uygulanmaya devam edecek. Bu noktada, 5 Haziran sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin açık olup olmadığı da vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Gerekli erzak temini için bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge yayımlandı. Bakanlık, hafta sonu sokağa çıkma yasağı sırasında bakkal ve marketlerin güncel çalışma saatleri hakkında bilgi paylaştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BAKKALLAR VE MARKETLER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR? 5 HAZİRAN

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise, 'Bakkallar ve marketler 5 Haziran bugün açık mı, kapalı ve kaça kadar açık?' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta sonları uygulanan kısıtlamada belirtilen gün ve saatlerde marketlerin açık olduğu ve hizmet verdiği duyurulmuştu.

HAFTA SONU VE BUGÜN BİM, A101, ŞOK VE MİGROS ÇALIŞIYOR MU?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 5 Haziran 2020 Cuma bugün marketlerin ve bakkalların güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; BİM, A101, Migros ve ŞOK gibi büyük market zincirlerinin açık veya kaplı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;