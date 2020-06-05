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Haberler Gündem Haberleri Bakkallar ve marketler 5 Haziran bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman ve saat kaç arası açık?

Bakkallar ve marketler 5 Haziran bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman ve saat kaç arası açık?

Koronavirüsü salgını ile mücadele kapsamında 15 ilde 5 Haziran gecesi 24.00'te başlamak üzere hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bakkallar ve marketlerin çalışma saatleri de bildirildi. Vatandaşlar da hafta sonu sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketlerin açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, '5 Haziran bugün bakkallar, , kapalı mı ve kaça kadar çalışıyor?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öte yandan, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirlerinin de saat kaça kadar açık olduğu yanıtı araştırılan bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. Peki, 5 Haziran sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? BİM, A101, ŞOK ve Migros kapalı mı olacak? İşte, tüm bu soruların cevapları!

Giriş Tarihi: 5.6.2020 07:24 ABONE OL
Bakkallar ve marketler 5 Haziran bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman ve saat kaç arası açık?

Geçtiğimiz haftalarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, bu hafta sonu da 15 ilimizde uygulanmaya devam edecek. Bu noktada, 5 Haziran sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin açık olup olmadığı da vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Gerekli erzak temini için bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge yayımlandı. Bakanlık, hafta sonu sokağa çıkma yasağı sırasında bakkal ve marketlerin güncel çalışma saatleri hakkında bilgi paylaştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BAKKALLAR VE MARKETLER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR? 5 HAZİRAN

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise, 'Bakkallar ve marketler 5 Haziran bugün açık mı, kapalı ve kaça kadar açık?' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta sonları uygulanan kısıtlamada belirtilen gün ve saatlerde marketlerin açık olduğu ve hizmet verdiği duyurulmuştu.

HAFTA SONU VE BUGÜN BİM, A101, ŞOK VE MİGROS ÇALIŞIYOR MU?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 5 Haziran 2020 Cuma bugün marketlerin ve bakkalların güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; BİM, A101, Migros ve ŞOK gibi büyük market zincirlerinin açık veya kaplı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;

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Bakkallar ve marketler 5 Haziran bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman ve saat kaç arası açık?
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