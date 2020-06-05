Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı inceledi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkan Erdoğan'ın yanında hazır bulundu.

FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden kareleri Erdoğan Dijital Medya sosyal medya hesabından paylaşıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NURİ ERSOY DA PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu. Ersoy'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası inşaatında incelemelerde bulunduk.

Yıllardır yapımı süren bu simge eseri, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 29 Ekim'de halkımızın hizmetine sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz.