CHP’li Tunç Soyer’den skandal atama! AK Partili Kaya deşifre etti

Terör örgütü PKK, 2015 yılında Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazdı ve dağdaki terörünü şehirlere taşıdı. 1128 akademisyen ise "Barış Bildirisi" adı altında terör örgütü PKK'ya destek içerikli bir bildiriyi imzaladı. Bu imzayı atanlar "Bu suça ortak olmayacağız" diyerek PKK terör örgütünün hendek eylemine arka çıktı. Farklı tarihlerde açılan davalar sonucu bazı isimler terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle ceza aldı.

Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Ayşen Uysal isimli akademisyenler de bu bildiriye imza atan kişiler arasındaydı. Bu isimler Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ardından, KHK ile görevli oldukları üniversitelerden ihraç edildi.

CHP'Lİ TUNÇ SOYER SAHİP ÇIKTI

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise sosyal medya hesabından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilginç bir atamasını deşifre etti. Kaya; Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Ayşen Uysal'un CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Grand Plaza'nın yönetim kuruluna atadığını belirtti.

Kaya, şunları kaydetti: "KHK ile ihraç edilen HDP'li üç isim, CHP'li Sn. Tunç Soyer tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan Grand Plaza A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı. HDP'ye güç katmak için yapılan bu atamalar, pandemi süreci içerisinde, 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi."