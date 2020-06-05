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Hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? 6-7 Haziran Cumartesi/Pazar !

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 6-7 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler de duyuruldu. Bakanlığın genelgesinde, kasapların, kuru yemişçilerin, manavların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Böylelikle, 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler?' sorusu da yanıtına ulaştı. Bakanlık, sokağa çıkma yasağında pazar ve cumartesi günü açık olan yerler listesini paylaşırken kimlerin kısıtlamadan muaf olacağını da belirtti. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağında cumartesi ve pazar günü açık olan yerler nereleri? Kısıtlamadan kimler muaf? İşte, tüm bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 11:37 ABONE OL
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? 6-7 Haziran Cumartesi/Pazar sokağa çıkma yasağında açık olan yerler!

Koronavirüs önlemleri kapsamında 6-7 Haziran tarihlerinde uygulanacak. 15 ilde gerçekleşecek olan bu kısıtlamanın genelgesi de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu noktada, de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Öyle ki, vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olan yerler hakkında bilgi edinerek alışverişlerini de gerçekleştirmek istiyor.

6-7 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, cumartesi ve pazar günü açık olacak yerler duyuruldu. Bakanlık, bakkalların, manavların, marketlerin, kuru yemişçilerin ve kasapların çalışma saatleri hakkında da bilgi verdi. Peki, 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? Kimler kısıtlamadan muaf olacak?

İşte, cumartesi ve pazar günü açık olan yerler ile kısıtlamadan muaf tutulacaklar;

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? 6-7 Haziran Cumartesi/Pazar sokağa çıkma yasağında açık olan yerler!
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