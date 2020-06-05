Hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? 6-7 Haziran Cumartesi/Pazar sokağa çıkma yasağında açık olan yerler!

Koronavirüs önlemleri kapsamında 6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 15 ilde gerçekleşecek olan bu kısıtlamanın genelgesi de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu noktada, sokağa çıkma yasağında açık olan yerler de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Öyle ki, vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olan yerler hakkında bilgi edinerek alışverişlerini de gerçekleştirmek istiyor.

6-7 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, cumartesi ve pazar günü açık olacak yerler duyuruldu. Bakanlık, bakkalların, manavların, marketlerin, kuru yemişçilerin ve kasapların çalışma saatleri hakkında da bilgi verdi. Peki, 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? Kimler kısıtlamadan muaf olacak?

İşte, cumartesi ve pazar günü açık olan yerler ile kısıtlamadan muaf tutulacaklar;