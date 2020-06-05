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Resimli ve sözleri seçenekleri 5 Haziran 2020: Yeni, anlamlı, ayetli ve ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!

Hayırlı Cumalar... Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel ve anlamlı günü eş, dost ve sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel, anlamlı, yeni ve resimli ile sözleri görselleri hakkında araştırmalarını yapıyor. Haberimizde, kısa, farklı, uzun, yeni ve ve sözleri görsellerine yer verirken dualı ve ayetli resimleri de gönderebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 5 Haziran 2020 sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz en güzel, manalı ve ayetli görseller sabah.com.tr'de! İşte, birbirinden özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 08:07 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 5 Haziran 2020: Yeni, anlamlı, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!

İslam alemi bir gününe daha sağlıklı bir şekilde gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisinde. Geçtiğimiz hafta Cuma vakti camiler yine dolup taştı, müminler ellerini semaya yükselterek dualarını etti. İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde vatandaşlar da WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya mecralarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını göndermek istiyor. Bu doğrultuda, günün ilk saatlerinden itibaren mesajı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Haziran'ın ilk Cuma'sına özel olarak anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli ile sözleri arayanlar her zaman olduğu gibi yine doğru yerdeler.

KISA, EN GÜZEL, ANLAMLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 5 HAZİRAN 2020

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, öz, anlamlı, kısa, uzun ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

İşte, sizler için seçtiğimiz Hayırlı Cumalar mesajları;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 5 Haziran 2020: Yeni, anlamlı, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!
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