SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' talimatı: Karar milletin...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müze ilan edilen Ayasofya ile ilgili yeni düzenleme için araştırma talimatı verdi. Başkan Erdoğan, Ayasofya'da namaz kılınabileceğini ifade ederek, "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli." dedi.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'HASSAS ÇALIŞMA' VURGUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK'da kurmaylarına detaylı bir araştırma yapın dediği belirtilirken, 'hassas çalışma' vurgusu yaptığı belirtildi. Erdoğan, "Araştırmayı tamamlayınca bu konuyu yeniden konuşalım" dediği gelen bilgiler arasında.

Toplantıda ayrıca, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasının tüm partilerden büyük ilgi gördüğü de değerlendirildi.

FETİH KUTLAMALARINDA AYASOFYA'DA KUR'AN OKUNMUŞTU

İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümünde coşkulu bir kutlama yapılmıştı. Fethin sembolü olan Ayasofya'da 'Fetih Suresi' okunmuştu. Yunanistan, Ayasofya'da Kur'an okunmasını meydan okuma olarak yorumlayarak haddini aşan açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, bu söylemlere, "Ayasofya'da Kur'an da okunur, namaz da kılınır. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" sözleri ile çalışma talimatı vererek net bir yanıt vermiş oldu.

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