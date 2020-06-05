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: İçişleri Bakanlığı genelge ile açıkladı! 15 ilde 6-7 Haziran hafta sonu ! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve ne zaman başlıyor?

haberleri...Hafta sonu 6-7 Haziran'da olacak mı sorusunun yanıtı, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile netlik kazandı. Bilindiği gibi, bir süredir koronavirüs salgını nedeni ile hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bayramda 81 il için uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı da merak ediliyordu. Zira, normalleşme sürecinin başlamış olması ile beraber hafta sonları uygulanan kısıtlamanın da kademeli olarak gevşetilmesi bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken '6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna yanıt verildi. Bakanlık, 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağını bildirdi. Peki, 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak, kimleri kapsıyor ve hangi işletmeler açık olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 08:21 Son Güncelleme: 5.6.2020 08:21 ABONE OL
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı genelge ile açıkladı! 15 ilde 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamasına göre, bu hafta sonu, yani 6-7 Haziran tarihlerinde 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak. Geçtiğimiz haftalarda da yapılan bu uygulamanın bu hafta sonu olup olmayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Öyle ki, hafta başından bu yana '6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?' sorularının y anıtları merak konusu olmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece saatlerinde bir son dakika açıklaması yapılırken 6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının genelgesi yayınlandı.

6-7 HAZİRAN BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI VAR MI?

15 ilde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı 15 ilde uygulanacak "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili valiliklere genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK, HANGİ İŞLETMELER AÇIK OLACAK?

Bakanlık, kapsamlı bir şekilde genelgeyi yayınlarken fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri dışında, kısıtlamanın kimleri kapsadığı ve kimleri muaf tuttuğu gibi bilgileri de paylaştı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak, kimleri kapsıyor ve hangi işletmeler açık olacak? Marketler ve bakkallar saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte, tüm bu soruların yanıtları!

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı genelge ile açıkladı! 15 ilde 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve ne zaman başlıyor?
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