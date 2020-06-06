The Economist'ten Türkiye'nin pandemi sürecine övgü

Dünyanın önemli dergilerinden The Economist, Türkiye'nin Coronavirüs stratejisinin dünyaya örnek olması gerektiğini aktardı. The Economist'teki makalede; Ankara'nın pandemi stratejisinin sürecin başından beri çok kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

The Economist'ten Türkiye'ye pandemi övgüsü | Video

"TÜRKİYE'NİN VAKALARI ERKEN TESPİT ETMESİ..."

Prof.Dr Mehmet Ceyhan, Ahaber'de katıldığı canlı yayında, The Economist'in makalesini ve Türkiye'nin virüsle mücadelesindeki başarısını yorumladı. Ceyhan; Türkiye'nin vakaları tespit etme noktasında çok önemli bir strateji izlediğini söyledi ve dünyada bu stratejiyi izleyen ülkelerin nadir olduğunu aktardı.