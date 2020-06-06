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'ten 'nin pandemi sürecine övgü

Dünyanın önemli dergilerinden , 'nin Coronavirüs salgınındaki başarısına ilişkin bir makale yayınladı. Türkiye'nin salgının başından beri izlediği stratejinin örnek alınması gerektiğini aktaran The Economist, bu başarıya ilişkin detayları da makalede tek tek anlattı.

Giriş Tarihi: 6.6.2020 22:08 ABONE OL
The Economist'ten Türkiye'nin pandemi sürecine övgü

Dünyanın önemli dergilerinden The Economist, Türkiye'nin Coronavirüs stratejisinin dünyaya örnek olması gerektiğini aktardı. The Economist'teki makalede; Ankara'nın pandemi stratejisinin sürecin başından beri çok kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

The Economist'ten Türkiye'ye pandemi övgüsü | Video

"TÜRKİYE'NİN VAKALARI ERKEN TESPİT ETMESİ..."

Prof.Dr Mehmet Ceyhan, Ahaber'de katıldığı canlı yayında, The Economist'in makalesini ve Türkiye'nin virüsle mücadelesindeki başarısını yorumladı. Ceyhan; Türkiye'nin vakaları tespit etme noktasında çok önemli bir strateji izlediğini söyledi ve dünyada bu stratejiyi izleyen ülkelerin nadir olduğunu aktardı.

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The Economist'ten Türkiye'nin pandemi sürecine övgü
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