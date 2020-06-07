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Türk mühendisler geliştirdi! Sahillerimiz böyle korunacak

Türk Savunma Sanayii her alanda hız kesmeden üretimlerini sürdürüyor. Türk sahillerinin güvenliğine yönelik tedbirlerin etkinliğini artıracak yerli yazılımların teslimatına başlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kara suları ve sahillerin güvenliğinin yerli sistemlerle sağlanacağını söyledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.6.2020 11:30 Son Güncelleme: 7.6.2020 12:13 ABONE OL
Türk mühendisler geliştirdi! Sahillerimiz böyle korunacak

Radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin (SGRS) ilk yazılım paketini Komutanlığına teslim ettiklerini bildiren Demir, şöyle konuştu:

"7/24 kesintisiz gözetleme yapılacak, kaza, kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele, kara suları ihlali, arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlanacak ve kamu kuruluşlarıyla tam entegre şekilde çalışacak SGRS Projemizde, yazılım bileşenleri yerli ve milli olarak HAVELSAN tarafından geliştirilirken, radar ve elektro-optik sistemler tarafından üretildi."

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Türk mühendisler geliştirdi! Sahillerimiz böyle korunacak
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