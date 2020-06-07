Türk mühendisler geliştirdi! Sahillerimiz böyle korunacak

Radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin (SGRS) ilk yazılım paketini Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim ettiklerini bildiren Demir, şöyle konuştu:

"7/24 kesintisiz gözetleme yapılacak, kaza, kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele, kara suları ihlali, arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlanacak ve kamu kuruluşlarıyla tam entegre şekilde çalışacak SGRS Projemizde, yazılım bileşenleri yerli ve milli olarak HAVELSAN tarafından geliştirilirken, radar ve elektro-optik sistemler ASELSAN tarafından üretildi."