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Başkan Erdoğan paylaştı: ’da mesaiye devam...

Başkan corona virüs nedeniyle Tarabya Köşkü'nde çalışmalara devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta 'ya giden Başkan Erdoğan, Twitter'dan konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 18:18 Son Güncelleme: 7.6.2020 18:21 ABONE OL
Başkan Erdoğan paylaştı: Ankara’da mesaiye devam...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesinden Ankara'daki mesaisine ilişkin fotoğraflarını, "Ankara'da mesaiye devam" ifadeleriyle paylaştı.



Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'dan çalışmalarını yürüten ve video konferansla toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 gün önce Ankara'ya döndü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışmalarını sürdüren Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Ankara'da mesaiye devam" mesajı paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğrafları da yer aldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da mesai paylaşımı! | Video

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Başkan Erdoğan paylaştı: Ankara’da mesaiye devam...
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