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'dan Karakoç ve Zarifoğlu mesajı

İletişim Başkanı Türk Dili ve Edebiyatının önemli isimlerinden şair Abdurrahim Karakoç ve ’nu anan bir twit paylaştı. Altun paylaşımında "Şiirleri ve dertleriyle gönül perdelerimizi söken iki büyük değerimizi, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu rahmetle yâd ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 13:17 Son Güncelleme: 7.6.2020 13:21 ABONE OL
Fahrettin Altun'dan Karakoç ve Zarifoğlu mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türk Dili ve Edebiyatının önemli isimlerinden şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu anan bir twit paylaştı. Altun paylaşımında;

"Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,
Sevgiyi bulasın, yakına gel ki...
Kalıplar gerçeği göstermez belki
Gönül perdeleri sökülsün de gör."
Şiirleri ve dertleriyle gönül perdelerimizi söken iki büyük değerimizi, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu rahmetle yâd ediyoruz." ifadeleriyle andığı 2 şaire rahmet diledi. İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı;

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Fahrettin Altun'dan Karakoç ve Zarifoğlu mesajı
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