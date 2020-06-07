İletişim Başkan Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği bir video paylaştı. Altun paylaşımında: "Bu toprakları bize vatan kılan kahraman ecdadımızın verdiği mücadeleyi bugün de bu milletin öz evlatları olarak aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Millet ve memleket düşmanlarının önünde set olmaya, karanlık odakları hizaya dizip aziz milletimizi müdafaa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği videoyu paylaştı | Video