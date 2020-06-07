Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği videoyu paylaştı

İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği videoyu paylaştı

İletişim Başkan hesabından Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği bir video paylaştı. Altun paylaşımında: "Bu toprakları bize vatan kılan kahraman ecdadımızın verdiği mücadeleyi bugün de bu milletin öz evlatları olarak aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Millet ve memleket düşmanlarının önünde set olmaya, karanlık odakları hizaya dizip aziz milletimizi müdafaa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 22:34 Son Güncelleme: 7.6.2020 22:35 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği videoyu paylaştı

İletişim Başkan Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği bir video paylaştı. Altun paylaşımında: "Bu toprakları bize vatan kılan kahraman ecdadımızın verdiği mücadeleyi bugün de bu milletin öz evlatları olarak aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Millet ve memleket düşmanlarının önünde set olmaya, karanlık odakları hizaya dizip aziz milletimizi müdafaa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği videoyu paylaştı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği videoyu paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA