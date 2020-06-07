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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?

Giriş Tarihi: 7.6.2020 19:03 Son Güncelleme: 7.6.2020 19:10 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı!

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünün memlekete dönüş yolunda son derece dikkatli olmalarını isteyerek, otobüse binerken ve inerken kalabalığa karışmamalarını istedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?" ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı!
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