Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Rumlardan ikinci cami provokasyonu! Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı astılar

SON DAKİKA | Rumlardan ikinci cami provokasyonu! ’nin duvarına Bizans bayrağı astılar

Son dakika haberi... 'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan 'nin avlusuna molotof kokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan 'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.6.2020 13:37 Son Güncelleme: 7.6.2020 13:43 ABONE OL
SON DAKİKA | Rumlardan ikinci cami provokasyonu! Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı astılar

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

SUÇLULAR DERHAL BULUNSUN

Olay, Larnaka'da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

DHA'ya kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs’ta çirkin saldırı! Köprülü Camisi’ne molotof kokteyli attılar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Rumlardan ikinci cami provokasyonu! Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı astılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA