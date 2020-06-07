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Tunceli'de bir ayda 2'si ödüllü listede 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık kırsalında 1 ay önce başlatılan bahar operasyonunda son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen 6 teröristle toplam sayı 10'a yükseldi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.6.2020 21:21 Son Güncelleme: 7.6.2020 21:21 ABONE OL
Tunceli'de bir ayda 2'si ödüllü listede 10 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, "31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.Teröristlerle birlikte,2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 3 adet El Bombası, 1 adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

2'Sİ 1 MİLYON 500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU
Kent kırsalında başlatılan bahar operasyonlarında son bir ayda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
6 teröristin dışında, 5 gün öncede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Ovacık kırsalında yaptığı başarılı operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 1 milyon ödüllü Turuncu kategoride olan TKP/ML'li terörist Şerzan kod adlı Hasan Ataş'ı etkisiz hale getirmişti.
6 Mayıs'ta ise 3 terörist etkisiz hale getirilmiş içlerinden Mahsun Kod adlı Mehmet Fatih Demir isimli
teröristin İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride olduğu ortaya çıkmıştı.
Operasyonları sürdüren timlerin çok az sayıda kalan teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için kırsalda operasyonlarına aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Siirt'te 3 teröristin, korucunun şehit edildiği yerde etkisiz hale getirildiği bildirildi

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Tunceli'de bir ayda 2'si ödüllü listede 10 terörist etkisiz hale getirildi
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