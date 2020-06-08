Müyesser Yıldız o bilgileri kime sızdırdı?

Libya'da şehit olan MİT görevlilerinin deşifre ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmış, ikili 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Her ikisi ODA TV personeli halen tutuklu bulunurken sabah saatlerinde Ankara merkezli önemli bir gelişme yaşandı.

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Askeri casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah Başsavcı Yüksel Kocaman'ın talimatıyla gözaltına alındı.

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ASKER ANLATMIŞ, TEK TEK NOT ALMIŞ

Müyesser Uğur Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli Astsubay E.B. de gözaltına alındı. E.B.'nin Libya ve İdlib'deki askeri faaliyetler ile ilgili karısı A.B.'nin kullandığı telefon üzerinden bilgi sızdırdığı, kendi telefonunu kullanmayıp tedbir aldığı, Yıldız'ın telefon ile kendisine iletilen bilgileri tek tek not aldığı, fakat ne köşesinde yazdığı ne de ODA TV'de haber yapmadığı belirlendi. Astsubay E.B.'nin aynı şekilde Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile de irtibatlı olduğu saptandı.

(Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel)

NEREDE VE NASIL KULLANDI?

Müyesser Uğur Yıldız'ın 1. Ordu'daki çok kritik bir isimden elde ettiği askeri bilgileri nerede ve nasıl kullandığı soruşturma makamlarınca araştırmaya alındı. Yıldız'ın bilgileri 'Askeri casusluk' maksadıyla servis etmiş olabileceği üzerinde duruluyor…

Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve İstanbul'dan gözaltına alınarak Ankara'ya götürülen E.B.'nin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.