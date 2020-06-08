Son dakika: Bakan Kurum'dan flaş açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir."

Son dakika haberi: Türkiye Libya'da petrol arayacak! 7 alan belirlendi...

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan flaş yerli aşı açıklaması