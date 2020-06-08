Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındı! İsmail Dükel kimdir?

Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in bu sabah gözaltına aldığı öğrenildi. Dükel'in gözaltına alındığını Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

Yanardağ paylaşımında gözaltı işleminin sabah 07.30 sıralarında gerçekleştiğini bildirdi.

'ASKERİ CASUSLUK' DAVASI

Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile aynı dosyadan gözaltına alındığı öğrenildi. Yıldız'ın, hakkında bir süredir 'Askeri Casusluk' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

İSMAİL DÜKEL KİMDİR?

İsmail Dükel, 1960 yılında Ankara'da doğdu. Gazeteciliğe 1979 yılında Ankara'da eski adı Ulus olan Barış Gazetesinde başladı.

Ankara'da çeşitli gazetelerde çalıştı. Kanal ve Kanal Türk'de Ankara Haber Müdürlüğü yaptı. Kuruculuğunu yaptığı Kanal Biz'de de Ankara Haber Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2012 yılının Ocak ayında çalışmaya başladığı Yurt Gazetesi'nde "Meclis kulisi" adlı köşesinde yazılar yazdı. Yurt Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra Halk Tv'de çalışmaya başladı. İsmail Dükel son olarak TELE1'in Ankara temsilcisi olarak görev yapıyor. Hafta içi her sabah Kulis programını sunuyor.

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