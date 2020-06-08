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Van merkezli 5 ilde operasyonu! Gözaltılar var...

Van merkezli 5 ilde, /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, zabit katibi, infaz korumu ve teknisyenlerden oluşan 10 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.6.2020 15:37 ABONE OL
Van merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ile örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah operasyon yaptı. Operasyonda, Van, Şanlıurfa, Hatay, Ağrı ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
FETÖ'nün adliyelerdeki mahrem imamlarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen katip, infaz koruma memuru ve teknisyenlerden oluşan 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

KHK ile ihraç edilen 1 katip ise aranıyor.

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Van merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...
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