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Bakan Albayrak, 'yi tebrik eden 'nın tatlı rekabetini böyle paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, araştırmasında “’nin en değerli markası” seçilen Türk Hava Yolları'nı tebrik ettiği paylaşımla dikkat çeken 'nın paylaşımına yer verdi. Birbiri ile yarışan Türk markalarından gurur duyduğunu vurgulayan Bakan Albayrak "Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz." ifadelerine yert verdi.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 19:40 Son Güncelleme: 9.6.2020 20:00 ABONE OL
Bakan Albayrak, THY'yi tebrik eden Ziraat Bankası'nın tatlı rekabetini böyle paylaştı

Brand Finance'nin yaptığı araştırma sonucu Türkiye'nin en değerli ilk 10 markası belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Brand Finance'nin açıkladığı 'en iyi 10 Türk marka' kategorisinde yer alan firmaları tebrik etti.

Birinci sırada yer alan Türk Hava Yolları'nı tebrik eden Ziraat Bankası ilginç bir paylaşımda bulundu.

ZİRAAT BANKASI THY'Yİ TEBRİK ETTİ

"Tek rakibimiz hava yolları" diyerek paylaşım yapan Ziraat Bankası, "Brand Finance araştırmasında "Türkiye'nin en değerli markası" seçilen Türk Hava Yolları'nı tebrik ediyor, "Türkiye'nin en değerli banka markası" ve "En değerli ikinci markası" olarak sıkı takibimizi sürdürüyoruz. #ZiraatBankası @TK_TR" ifadelerine yer verdi.

BAKAN ALBAYRAK'IN YORUMU: HARİKASINIZ

Bu paylaşıma Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Harikasınız" yorumu geldi. Bakan Albayrak, o paylaşıma

"Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz." temennisinde bulundu.

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Bakan Albayrak, THY'yi tebrik eden Ziraat Bankası'nın tatlı rekabetini böyle paylaştı
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