Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…

, , gösteri merkezleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsüne ilişkin uygulanmaya başlayan normalleşme planları kapsamında tedbirleri elden bırakmadan kontrollü şekilde normal yaşamın sürdürülmesi çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Öte yandan bugün yapılan kabine toplantısı sonrası tarafından önemli son dakika açıklamaları yapıldı. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarıyla vatandaşlarımız tarafından merak edilen , , gösteri merkezleri ne zaman açılacak? sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 22:35 ABONE OL
Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü ile ilgili uygulamaya alınan normalleşme planı kapsamında tedbirleri elden bırakmayarak kontrollü şekilde normal hayat dönüş için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Diğer yandan bugün yapılan kabine toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Vatandaşlarımız tarafından merak edilen Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ne zaman açılacak? sorusu da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla yanıt buldu.

SİNEMA, TİYATRO, GÖSTERİ MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İşte son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntılar…

ARKADAŞINA GÖNDER
Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA