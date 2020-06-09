Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü ile ilgili uygulamaya alınan normalleşme planı kapsamında tedbirleri elden bırakmayarak kontrollü şekilde normal hayat dönüş için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Diğer yandan bugün yapılan kabine toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Vatandaşlarımız tarafından merak edilen Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri ne zaman açılacak? sorusu da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla yanıt buldu.

SİNEMA, TİYATRO, GÖSTERİ MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İşte son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntılar…