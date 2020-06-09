Son dakika haberi: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran hafta sonu yasak var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2.5 ay aranın ardından bugün ilk kez yüz yüze toplandı. Bir hâyli kritik öneme sahip olan toplantının önemli gündem maddelerinden birisini de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması oluşturuyor. Bilindiği gibi, salgının en aktif dönemlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar ise Başkan Erdoğan tarafından iptal edilmişti. Bu noktada, 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor.

13-14 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, VAR MI?

Geçtiğimiz hafta sonu ilk olarak kısıtlama ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca genelge yayımlanmış ardından ise Başkan Erdoğan'ın isteği ile yasak kaldırılmıştı. Aylardır cumartesi pazar günleri evlerinde vakit geçiren vatandaşlar da sokaklara akın ederek güzel havanın keyfini çıkartmıştı; ancak bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmemesi büyük panik yaratmıştı. Peki, bu hafta sonu 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İşte, Kabine Toplantısı'ndan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri...