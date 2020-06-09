Son dakika: Kariye Camii Ayasofya için emsal olur mu? A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili geniş bir araştırma yapılması talimatı verdi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Ayasofya süreci Türkiye'nin en sıcak gündem maddelerinden biri oldu. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiye tekrar döndürülmesi için Danıştay'a başvurdu ve sürecin hukuki boyutu başladı. Başkan Erdoğan dün akşam katıldığı yayında, "Danıştay kararını versin, gereken adımlar atılır" diyerek kararlılığı ortaya koydu. Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili Kariye modelinin emsal olabileceği de tartışılıyor. Peki, Kariye Camii Ayasofya için emsal gösterilebilir mi? A Haber canlı yayınına katılan Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Kızıltoprak Danıştay'ın kararına dikkat çekti.

Ayasofya kararında Kariye örnek alınacak | Video

KARİYE CAMİİ AYASOFYA İÇİN EMSAL GÖSTERİLEBİLİR Mİ?

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kariye Camii modelinin, Ayasofya için emsal gösterilip gösterilemeyeceği ile ilgili soruya, "Elbette, Ayaofya konusunda hukuk süreci devam ediyor. Danıştay'ın kararının ardından bunlara yanıt verilebilir. Ben bu tartışmaları şu an erken buluyorum.Ayasofya'yı Fatih Sultan Mehmet bir vakıf kurarak, adını da koruyarak en büyük hizmeti yapmıştır. Bu yapılar insanlığın ortak mirasıdır. Bütün bu soruların Danıştay'ın kararından sonra değerlendirilmesi doğru olacaktır." ifadeleri ile yanıt verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN: DANIŞTAY KARARINI AÇIKLASIN, GEREKEN ADIMLAR ATILIR

TRT'de dün akşam özel bir yayına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugün sayın Bahçeli açıklama yaptı. Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır." diye konuştu.

BAHÇELİ: EZAN SESİ YÜKSELECEK

MHP Lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı yazılı açıklamada Ayasofya sürecine geniş yer verdi. Bahçeli, Ayasofya için şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Ayasofya Camii'nde manevi aşk ve adanmışlıkla okunan Fetih Suresi'nden rahatsızlık duyan, egemen devlet vasfımızı hiçe sayıp hayasızca tepki gösteren Yunan Hükümeti'ne hatırlatırım ki, Ayasofya fethin kutlu bir sembolü, kutsal bir emanetidir.Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atanların ve Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asanların kimlerden beslendiği aşikârdır. Camilerimize yönelik bu çirkin saldırıları şiddetle lanetliyor, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin suçluları derhal bulup cezalandırmasını ümit ediyorum. Bizans'ı ihya peşinde koşan ahmaklar boşa kürek çekmektedir. Zulmün perdesi 567 yıl önce kapanmıştır. Ayasofya Müslüman Türk milletinin fetih camisidir. Bu hakikat değişmeyecektir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir."

DANIŞTAY SÜRECİ BAŞLADI

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 2005, 2008, 2012, 2015, 2016 yıllarında çeşitli başvurular yapmıştı. 2020 tarihinde de Ayasofya'nın camii olması için başvuruda bulunduğu öğrenildi. 24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali için açılan davada karar vermek için Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz 2020'de konuyla alakalı duruşma yapacağı ve karar vereceği bildirildi.

KARİYE ÖRNEĞİ VAR

Fatih Sultan Mehmet Vakfı eseri olan Kariye Camii'nin müzeye dönüştürülmesine yol açan Bakanlar Kurulu kararını 2019 yılının kasım ayında Danıştay iptal etmişti. Danıştay 10. Dairesi'ne yapılan başvuru sonrası 2 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak müzakerede Ayasofya için de Kariye Camii'nin emsal karar olacağı ifade ediliyor.