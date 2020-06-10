İlker Başbuğ’un nasıl ifade vereceği ortaya çıktı

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin 'şüpheli' olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazmıştı.

Bugün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Kadıköy'de ikamet eden İlker Başbuğ'un 12 Haziran Cuma günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorgusu yapılacak.

Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmayı yürüten savcının sorularını SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden yanıtlayacak.

Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade vermeye çağrıldı | Video

SEGBİS NEDİR?

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) sayesinde ifade alma ve sorgu işlemleri ile duruşmaların video kaydına alınması; Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan veya mahkemede hazır bulunamayan kişilerin (şüpheli, sanık, tanık, şikayetçi, katılan vs.) video konferans yoluyla dinlenilmesi ve ifadelerinin kayda alınması imkanıdır.

NE OLMUŞTU?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ katıldığı bir programda ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de yaptığı açıklamalarda, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ'nün olduğunu ileri sürmüştü. Başbuğ FETÖ'nün siyasi ayağı imasında bulunarak "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" demiş, Başkan Erdoğan da tüm milletvekillerini bu ithama karşı suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.

Erdoğan açıklamasında "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" demişti. Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından 2009'daki kanun teklifinde imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında 'Hakaret', Çiçek için de 'İftira' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, RTÜK'ten program kayıtlarını isteyerek bilirkişi aracılığıyla deşifresini yaptırmıştı.