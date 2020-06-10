Orhan Tavlı kimdir? Yeni Muğla Valisi Orhan Tavlı kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Çanakkale Valisi Orhan Tavlı yeni Muğla Valisi olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası Orhan Tavlı'nın hayatı yeni atama kararları sonrasında merak edilmeye başlandı. Siyasi alanda birçok görevde bulunan son olarak Muğla Valiliği'ne atanan Orhan Tavlı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Muğla Valisi Orhan Tavlı hangi görevlerde bulundu?

ORHAN TAVLI KİMDİR?

1965 yılında doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

İşte hayatına dair tüm bilgiler…

ORHAN TAVLI KİMDİR?

1965 yılında doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mesleki Eğitim amacıyla; (06.09.1989-06.09.1990) tarihleri arasında İngiltere'de, (01.06.2007-31.12.2007) tarihleri arasında (University of Central Florida) ABD'de bulundu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 2008 yılında Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Vali Orhan Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.