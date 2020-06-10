Son dakika haberi: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Başkan Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika haberleri… Dün Başkan Erdoğan liderliğinde uzun süre sonra ilk kez yüz yüze bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli kararlar alındı. Normalleşme adımlarının belirlendiği bir önceki toplantıda 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi yönünde karar kılınmıştı. Dünkü toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte uzun süredir merak edilen "18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" sorusu yanıt buldu. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini dün Beştepe'de topladı. Kritik toplantı 16.00'da başladı ve ardından açıklama yapıldı. Erdoğan, toplantıda alınan kararları duyururken 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için müjdeyi verdi. Böylelikle, '65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu da yanıt kazandı.

Haberimizin devamından, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı hakkında bilgi edinebilir; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkındaki son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.