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Son dakika haberi: Nikah ve ? Düğünler ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi… Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından nikah ve düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan, dünkü toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, düğün salonlarının açılacağı tarihi de duyurdu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan düğün salonlarının, normalleşme adımları kapsamında ne zaman açılacağı merakla bekleniyordu. Dünkü toplantıyla birlikte “Düğün salonları ne zaman başlayacak, düğünler ne zaman başlayacak?” sorusu yanıt buldu. İşte düğün salonlarına açılış tarihine yönelik son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 10.6.2020 08:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

2.5 aylık aranın ardından dün ilk kez yüz yüze bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, düğün salonlarının açılış tarihine yönelik beklenen kararı açıkladı. Başkan Erdoğan düğün salonlarının açılış tarihini son dakika haberi olarak duyurdu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine ara verilen düğün salonlarının açılış tarihi Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Buna göre ", düğünler ne zaman başlayacak?" İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti ve 'Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Başkan Erdoğan, düğün salonlarının açılma tarihi hakkında şunları söyledi;

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Son dakika haberi: Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
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