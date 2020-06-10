Son dakika haberi: Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

2.5 aylık aranın ardından dün ilk kez yüz yüze bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, düğün salonlarının açılış tarihine yönelik beklenen kararı açıkladı. Başkan Erdoğan düğün salonlarının açılış tarihini son dakika haberi olarak duyurdu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine ara verilen düğün salonlarının açılış tarihi Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Buna göre "Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak?" İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti ve 'Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Başkan Erdoğan, düğün salonlarının açılma tarihi hakkında şunları söyledi;