SON DAKİKA... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik normalleşme günlerinde kritik toplantı...

Koronavirüs ile mücadelenin geçmiş günlere nazaran esnetildiği ve yavaş yavaş normalleşme sürecine girildiği bu kritik günlerde dün gelen Cumhurbaşkanlığı kabinesi normalleşme kararlarının ardından bugün gözler Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yapacağı toplantıya çevrildi. Bilim Kurulu'nun son dakika tavsiye kararları alıp almayacağı merak edilirken kurul Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında Koronavirüs ile mücadelede elde edilen başarı, vaka sayıları ve bundan sonraki süreci değerlendirmek üzere toplandı. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşmiş ve Başkan Erdoğan'ın bizzat açıkladığı yeni kararlar gereği 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasakları esnetilmişti.

SON DAKİKA: BİLİM KURULU SAAT 17'DE TOPLANIYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanması ve toplantı sonrasında açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıda koronavirüs tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

BAKAN KOCA TOPLANTININ ARDINDAN KONUŞACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısının ardından, akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalar yapması bekleniyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün açıkladığı kararlarda şu ifadelere yer vermişti;

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 00.00'a uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."