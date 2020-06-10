SON DAKİKA HABERİ: Tarih belli oldu! Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından alınan yeni önlemler açıklanırken düğünlerini erteleyen vatandaşlara ve işletme sahiplerine de müjde verildi. Öyle ki, nikah ve düğün salonlarının açılma tarihi belli oldu. Bilindiği üzere, corona virüsü salgını nedeni ile bu yerlerin faaliyetleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile geçici bir süreliğine durdurulmuştu.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti ve 'Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Başkan Erdoğan, düğün salonlarının açılma tarihi hakkında şunları söyledi;