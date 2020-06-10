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SON DAKİKA HABERİ: Tarih belli oldu! Düğünler ne zaman başlayacak? ?

Son dakika haberleri... Nikah ve düğün salonlarının açılma tarihi belli oldu! Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yapılırken düğün salonlarının açılış tarihi de duyuruldu. Bilindiği gibi, corona virüsü önlemleri kapsamında bu yerlerin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Düğünleri erteleyen vatandaşlar ve işletme sahipleri tarafından da haftalardır '?' sorusuna yanıt aranıyordu. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Nikah ve düğün salonları hangi tarihte açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 07:06 Son Güncelleme: 10.6.2020 07:07 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Tarih belli oldu! Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Nikah ve sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından alınan yeni önlemler açıklanırken düğünlerini erteleyen vatandaşlara ve işletme sahiplerine de müjde verildi. Öyle ki, nikah ve düğün salonlarının açılma tarihi belli oldu. Bilindiği üzere, corona virüsü salgını nedeni ile bu yerlerin faaliyetleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile geçici bir süreliğine durdurulmuştu.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti ve 'Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Başkan Erdoğan, düğün salonlarının açılma tarihi hakkında şunları söyledi;

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SON DAKİKA HABERİ: Tarih belli oldu! Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?
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