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kimdir? Yeni İzmir Valisi , nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına birçok ilin valisinin değiştiği bildirildi. Bunlardan bir tanesi olan yeni İzmir Valisi , hayatı ile vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini aldı. 1964 yılında Konya’da dünyaya gelen yeni İzmir Valisi bu görevinden önce Aydın Valiliği görevini üstlenmiş sonrasında ise İzmir Valiliği görevine atanmıştır. Peki, yeni İzmir Valisi , nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı ve biyografisi…

Giriş Tarihi: 10.6.2020 09:45 ABONE OL
Yavuz Selim Köşger kimdir? Yeni İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Aydın Valisi yeni İzmir Valisi olarak atandı. Evli ve dört çocuk babası Yavuz Selim Köşger'in hayatı yeni atama kararları sonrasında merak edilmeye başlandı. Siyasi alanda birçok görevde bulunan son olarak İzmir Valiliği'ne atanan , kaç yaşında ve nereli? hangi görevlerde bulundu?

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

3 Ocak 1964 'te Konya'da dünyaya gelen Köşger, ilk ve ortaöğretiminin ardından 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İşte hayatına dair tüm bilgiler…

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Yavuz Selim Köşger kimdir? Yeni İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli?
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