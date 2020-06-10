Yavuz Selim Köşger kimdir? Yeni İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger yeni İzmir Valisi olarak atandı. Evli ve dört çocuk babası Yavuz Selim Köşger'in hayatı yeni atama kararları sonrasında merak edilmeye başlandı. Siyasi alanda birçok görevde bulunan son olarak İzmir Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger hangi görevlerde bulundu?

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

3 Ocak 1964 'te Konya'da dünyaya gelen Köşger, ilk ve ortaöğretiminin ardından 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İşte hayatına dair tüm bilgiler…