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Büyükelçiliği'nden 'cü 'a destek

'ye yardım ettiği için 8 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Başkonsolosluk çalışanı 'a ABD Büyükelçiliği destek çıktı! Büyükelçilik "ABD’li yetkililer, Metin Topuz’a yönelik davada İstanbul’daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.6.2020 16:51 Son Güncelleme: 11.6.2020 16:54 ABONE OL
ABD Büyükelçiliği'nden FETÖ'cü Metin Topuz'a destek

ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Metin Topuz'a destekte gecikmedi. Cezası kesinleşen Topuz'un hüküm giymesinin üzerinden birkaç saat bile geçmeden harekete geçen ABD Büyükelçiliği jet hızıyla FETÖ'cü isme sahip çıkmak için bir açıklama yayınladı ve açıklamada "ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz davasında karar: 8 yıl 9 ay hapis! | Video

NE OLMUŞTU?

FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz bugünkü karar duruşmasında 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

SON DAKİKA! Metin Topuz davasında karar: Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

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ABD Büyükelçiliği'nden FETÖ'cü Metin Topuz'a destek
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