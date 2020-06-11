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İmamoğlu’dan skandal açıklaması! Üstelik ’da konuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı , 'nın ibadete açılması ile ilgili "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 18:40 Son Güncelleme: 11.6.2020 18:42 ABONE OL
İmamoğlu’dan skandal Ayasofya açıklaması! Üstelik Yunanistan’da konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansla katıldı.

İmamoğlu'na katıldığı panelde, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Ayasofya'nın ibadete açılması konusu hakkındaki görüşleri soruldu. Gazeteci Alexis Papachelas, İmamoğlu'na "Ayasofya ibadete açılmalı mı? Konuyla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti.
İmamoğlu, kendisine yöneltilen bu soruya "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye'deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor" sözleriyle yanıt verdi.

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İmamoğlu’dan skandal Ayasofya açıklaması! Üstelik Yunanistan’da konuştu
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