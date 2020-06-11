Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti! 7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı

'ANKARA'DA 4 BİN HANEDE UYGULUYORUZ'

Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde yer alan Diş Hekimi Ezgi Doğan Seçkin, "153 bin hane TÜİK'in özel bir sistemi aracılığıyla seçildi. Bu sistemde seçilen adreslere giderek kapıları çalıyoruz. Kendi rızaları olmazsa başka bir adrese geçiyoruz. Bu işlemlerde bir PCR testi bir de kan örneğinin alınması var. PCR testi hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak, kan testi de antikor düzeyinin oluşup oluşmadığını, bağışıklık kazanıp kazanmadığını anlamak için yapılıyor.