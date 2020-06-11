Son teknoloji cihazlarla sahtecilik! Aranan şüpheli yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçlarından uzun süredir hakkında arama kararı bulunan Y.D. isimli şahsın; Bakırköy'de faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

SAHTE KİMLİK BASIM YERİ

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay süren titiz istihbarı çalışmalar neticesinde; şahsın kendisine ait işyerine "Personel Kimlik Kartı Basılır" ibareli tabela koyarak legal görünüm verdiği, paravan olarak kullandığı söz konusu işyerinde akşam saatlerinde sahte kimlik basımı yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, söz konusu mekâna gece yarısı baskın yaptı. Jandarma ekiplerini görünce şaşkına dönen Y.D.'yi suçüstü yakaladı.





SON TEKNOLOJİ CİHAZLARLA SAHTECİLİK

Yapılan aramalarda; 250 adet basıma hazır halde yeni tip çipli kimlik kartı, 4 bin adet basılmaya hazır pasaport belgesi, 5 adet yeni tip çipli kimlik kartı, 4 adet yeni tip sürücü belgesi, kimlik kartlarının basımında kullanılan tamamı son teknoloji ürünü 1 adet kimlik kartı basma makinesi, 1 adet kart basma kalıbı, 1 adet T.C. hologram basma makinesi, 1 adet pasaport basma makinesi, 1 adet selefon makinesi, 1 adet kimlik pres makinesi, 1 adet kimlik kaplama makinesi, 1 adet fotoğraf kesme makinesi, 1 adet UV ışık kontrol cihazı ile birlikte sahte kimlik ve sürücü belgesi basımında kullanılan bilgisayar düzeneği ele geçirildi.

Y.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.