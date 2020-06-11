"Türkiye Gerçekleri" ve "Ankara Kuşu"na açılan FETÖ davalarında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler Aykın ve Yaşar hakkında 7 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlenerek Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

"Türkiye Gerçekleri" adlı Twitter kullanıcısı Aykın hakkındaki iddianamenin gönderildiği Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul'da başka bir davada daha yargılanan Aykın'ın iddianamesini "yetkisizlik" kararıyla İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İddianamede, Aykın'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, "Ne kutup şafaklarında tanrılaşması ilkelliğimin TEMMUZ gibi sıcak ve bereketli TEMMUZ gibi uçsuz bucaksız." ve "Hata zincirleri devam ediyor... TEMMUZ ağır olur, TEMMUZ sıcak olur, TEMMUZ hepimizi yakar beyler." şeklinde 15 Temmuz darbe girişimini işaret edip bu girişimi meşru ve gerekli gösteren paylaşımlarda bulunduğu belirtilmişti.

KOCAELİ AĞIR CEZA'YA GÖNDERİLDİ!

"Ankara Kuşu" adlı Twitter kullanıcısı Yaşar hakkındaki iddianame ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararıyla Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Yaşar'ın, 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor.", "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış." ve "Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı." şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirtilmişti.

Şüphelinin paylaşımlarının FETÖ elebaşı Gülen'i mağdur, örgüt ile elebaşının eylemlerini de meşru gösterme amacını taşıdığı ifade edilmişti.

‘Türkiye Gerçekleri’ ve‘Ankara Kuşu’na dava

"Ankara Kuşu" Twitter hesabının sahibi hakkında FETÖ propagandasından dava